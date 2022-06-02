Україна де-факто вже стала частиною ЄС: Зеленський виступив перед парламентом Люксембургу

Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади та народу Люксембургу й закликав якнайшвидше підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
Запис виступу перед парламентом Люксембургу Володимир Зеренський опублікував в телеграмі.
«Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству», — сказав він.
Президент України закликав якнайшвидше підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
«Ми маємо показати, що європейська єдність переважає будь-які сумніви у здатності Європи захищати свої цінності», — додав Зеленський.
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