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Україна де-факто вже стала частиною ЄС: Зеленський виступив перед парламентом Люксембургу

Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади та народу Люксембургу й закликав якнайшвидше підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Запис виступу перед парламентом Люксембургу Володимир Зеренський опублікував в телеграмі.

«Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству», — сказав він.

Президент України закликав якнайшвидше підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

«Ми маємо показати, що європейська єдність переважає будь-які сумніви у здатності Європи захищати свої цінності», — додав Зеленський.

2 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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