Україна де-факто вже стала частиною ЄС: Зеленський виступив перед парламентом Люксембургу

Запис виступу перед парламентом Люксембургу Володимир Зеренський опублікував в телеграмі.

«Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству», — сказав він.

Президент України закликав якнайшвидше підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

«Ми маємо показати, що європейська єдність переважає будь-які сумніви у здатності Європи захищати свої цінності», — додав Зеленський.