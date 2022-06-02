У Львові зачиняється популярна джазова сцена

Сьогодні у Львові у легендарному LV Cafe jazz club відбудеться традиційний у цих стінах по середах музичний джем, який в житті цієї мега-популярної локації стане останнім. Ця авторитетна джазова сцена припиняє існування.

«Це неймовірна історія тривалістю майже сім років, – говорить Юрій Садовий. – Але кожна історія має початок і має кінець. Зі щемом у серці повинен повідомити всім про те, що закриваю LV. Це одне з найскладніших рішень у моєму житті: тривалі карантинні обмеження, а тепер і війна внесли свої корективи у плани на майбутнє.Ми існували не завдяки, а всупереч усім обставинам і обмеженням, пройшли нелегкий шлях і залишались єдиним і найправдивішим місцем джазу у Львові. Культова сцена LV приймала найкращих світових зірок джазу, а також визначних українських талантів та дорогих львівських музикантів. Проте такі локації вимагають не лише безконечних ентузіазму та енергії, але й значних комерційних ресурсів.Переконаний, що в історії нашого міста цей клуб написав свою джазову сторінку, написав нотами щирої радості, дружби і любові. Адже так як бавилися ми — не вмів ніхто».