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У Львові зачиняється популярна джазова сцена

LV Cafe jazz club

Сьогодні у Львові у легендарному  LV Cafe jazz club відбудеться традиційний у цих стінах по середах  музичний джем, який в житті цієї мега-популярної локації стане останнім. Ця авторитетна джазова сцена припиняє існування.

«Це неймовірна історія тривалістю майже сім років, – говорить Юрій Садовий. –  Але кожна історія має початок і має кінець. Зі щемом у серці повинен повідомити всім про те, що закриваю LV. Це одне з найскладніших рішень у моєму житті: тривалі карантинні обмеження, а тепер і війна внесли свої корективи у плани на майбутнє.Ми існували не завдяки, а всупереч усім обставинам і обмеженням, пройшли нелегкий шлях і залишались єдиним і найправдивішим місцем джазу у Львові. Культова сцена LV приймала найкращих світових зірок джазу, а також визначних українських талантів та дорогих львівських музикантів. Проте такі локації вимагають не лише безконечних ентузіазму та енергії, але й значних комерційних ресурсів.Переконаний, що в історії нашого міста цей клуб написав свою джазову сторінку, написав нотами щирої радості, дружби і любові. Адже так як бавилися ми — не вмів ніхто».

2 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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