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Тканевые ролеты — оптимальное решение современного интерьера

Современные интерьерные стили требуют новых решений для оформления окон. Поэтому многие дизайнеры в своих проектах уже давно используют вместо тяжелых тканевых портьер облегченные модные конструкции тканевых ролет.

В быту тканевые ролеты имеют несколько аналоговых названий:

  • тканевые шторы
  • рулонные шторы
  • тканевые жалюзи.

Они представляют собой легкую и удобную в эксплуатации конструкцию, где на вал, крепящийся к окну специальным механизмом, наматываются жесткие ткани с пропиткой, а в качестве подъемного механизма выступает либо обычная боковая цепочка, либо, в более современных версиях, устройство для дистанционного управления с пульта.

Разновидности

Помимо габаритных размеров, монтажа и способов крепления, о которых будет рассказано ниже, тканевые ролеты (подробнее: rolety-kiev.com.ua/rolety/tkanevye-rolety) различают по типам ткани, уровню ее светопроницаемости и предназначению.

Ткани могут быть облегченными и более тяжелыми, со специальными пропитками.

  • Хлопковые ткани
  • Льняные полотна
  • Полиэстер различной плотности
  • Комбинированная система «День-Ночь», имитирующая жалюзи и позволяющая создавать в помещении любую требуемую атмосферу дневного или вечернего периода.
  • Уникальная ткань «Black out», полностью блокирующая доступ солнечного света в комнату благодаря особой плотности и составу.
  • Более облегченная версия этой ткани называется «Dim out», она обеспечивает светонепроницаемость до 70%.

Способы монтажа

Здесь возможны варианты от желания клиента и особенностей конструкции окон.

  • На оконный проем
  • Непосредственно в оконный проем
  • Автономно на оконные створки.

14 причин в пользу того, почему резонно оформлять окна тканевыми ролетами

  • Надежно закрывают помещение от проникновения солнечного света.
  • При этом сами не выгорают на солнце.
  • Позволяют регулировать уровень освещенности в комнате.
  • Вечером надежно защищают комнату от любопытных взглядов с улицы или из окон домов, расположенных напротив.
  • Возможны различные варианты крепления и управления.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Практичность.
  • Высокий уровень износостойкости.
  • Простота в уходе, их можно просто протирать губкой от пыли, а некоторые виды ткани вручную стирать в теплой воде два раза в год.
  • Не требуют глажки.
  • Устойчивы к деформации.
  • Не закрывают батареи, а, следовательно, не препятствуют поступлению теплого воздуха в помещение в зимний период.
  • Являются элегантным элементом декорирования окон.
  • При желании неплохо комбинируются с тканевыми гардинами или занавесками.
2 июня, 2022 | Category: Новости

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