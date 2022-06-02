Тканевые ролеты — оптимальное решение современного интерьера

Современные интерьерные стили требуют новых решений для оформления окон. Поэтому многие дизайнеры в своих проектах уже давно используют вместо тяжелых тканевых портьер облегченные модные конструкции тканевых ролет.

В быту тканевые ролеты имеют несколько аналоговых названий:

тканевые шторы

рулонные шторы

тканевые жалюзи.

Они представляют собой легкую и удобную в эксплуатации конструкцию, где на вал, крепящийся к окну специальным механизмом, наматываются жесткие ткани с пропиткой, а в качестве подъемного механизма выступает либо обычная боковая цепочка, либо, в более современных версиях, устройство для дистанционного управления с пульта.

Разновидности

Помимо габаритных размеров, монтажа и способов крепления, о которых будет рассказано ниже, тканевые ролеты (подробнее: rolety-kiev.com.ua/rolety/tkanevye-rolety) различают по типам ткани, уровню ее светопроницаемости и предназначению.

Ткани могут быть облегченными и более тяжелыми, со специальными пропитками.

Хлопковые ткани

Льняные полотна

Полиэстер различной плотности

Комбинированная система «День-Ночь», имитирующая жалюзи и позволяющая создавать в помещении любую требуемую атмосферу дневного или вечернего периода.

Уникальная ткань «Black out», полностью блокирующая доступ солнечного света в комнату благодаря особой плотности и составу.

Более облегченная версия этой ткани называется «Dim out», она обеспечивает светонепроницаемость до 70%.

Способы монтажа

Здесь возможны варианты от желания клиента и особенностей конструкции окон.

На оконный проем

Непосредственно в оконный проем

Автономно на оконные створки.

14 причин в пользу того, почему резонно оформлять окна тканевыми ролетами