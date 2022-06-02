Тканевые ролеты — оптимальное решение современного интерьера

Современные интерьерные стили требуют новых решений для оформления окон. Поэтому многие дизайнеры в своих проектах уже давно используют вместо тяжелых тканевых портьер облегченные модные конструкции тканевых ролет.
В быту тканевые ролеты имеют несколько аналоговых названий:
- тканевые шторы
- рулонные шторы
- тканевые жалюзи.
Они представляют собой легкую и удобную в эксплуатации конструкцию, где на вал, крепящийся к окну специальным механизмом, наматываются жесткие ткани с пропиткой, а в качестве подъемного механизма выступает либо обычная боковая цепочка, либо, в более современных версиях, устройство для дистанционного управления с пульта.
Разновидности
Помимо габаритных размеров, монтажа и способов крепления, о которых будет рассказано ниже, тканевые ролеты (подробнее: rolety-kiev.com.ua/rolety/tkanevye-rolety) различают по типам ткани, уровню ее светопроницаемости и предназначению.
Ткани могут быть облегченными и более тяжелыми, со специальными пропитками.
- Хлопковые ткани
- Льняные полотна
- Полиэстер различной плотности
- Комбинированная система «День-Ночь», имитирующая жалюзи и позволяющая создавать в помещении любую требуемую атмосферу дневного или вечернего периода.
- Уникальная ткань «Black out», полностью блокирующая доступ солнечного света в комнату благодаря особой плотности и составу.
- Более облегченная версия этой ткани называется «Dim out», она обеспечивает светонепроницаемость до 70%.
Способы монтажа
Здесь возможны варианты от желания клиента и особенностей конструкции окон.
- На оконный проем
- Непосредственно в оконный проем
- Автономно на оконные створки.
14 причин в пользу того, почему резонно оформлять окна тканевыми ролетами
- Надежно закрывают помещение от проникновения солнечного света.
- При этом сами не выгорают на солнце.
- Позволяют регулировать уровень освещенности в комнате.
- Вечером надежно защищают комнату от любопытных взглядов с улицы или из окон домов, расположенных напротив.
- Возможны различные варианты крепления и управления.
- Длительный срок эксплуатации.
- Практичность.
- Высокий уровень износостойкости.
- Простота в уходе, их можно просто протирать губкой от пыли, а некоторые виды ткани вручную стирать в теплой воде два раза в год.
- Не требуют глажки.
- Устойчивы к деформации.
- Не закрывают батареи, а, следовательно, не препятствуют поступлению теплого воздуха в помещение в зимний период.
- Являются элегантным элементом декорирования окон.
- При желании неплохо комбинируются с тканевыми гардинами или занавесками.
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