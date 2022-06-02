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Швеція передасть Україні антикорабельні ракети та снайперьскі гвинтівки

Швеція передасть Україні антикорабельні ракети та снайперьскі гвинтівки

Фото: Рixabay

Україна отримує нову партію військової допомоги від уряду Швеції для захисту від російської агресії.

Допомога містить не лише озброєння, а й фінансовий внесок, повідомила очільниця МЗС Швеції Анн Лінде.

“Швеція відправить в Україну протикорабельні ракети, протитанкову зброю, 12,7-мм гвинтівки та боєприпаси. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансовий внесок для ЗСУ. Загальна сума становить понад 95 мільйонів євро”, – написала міністр у Twitter.

Лінде наголосила, що війна Росії проти України повинна припинитися.

2 июня, 2022 | Category: Кино, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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