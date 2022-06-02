В Білорусі помітили перекидання бронетехніки в бік українського кордону » Швеція передасть Україні антикорабельні ракети та снайперьскі гвинтівки Фото: Рixabay Україна отримує нову партію військової допомоги від уряду Швеції для захисту від російської агресії. Допомога містить не лише озброєння, а й фінансовий внесок, повідомила очільниця МЗС Швеції Анн Лінде. “Швеція відправить в Україну протикорабельні ракети, протитанкову зброю, 12,7-мм гвинтівки та боєприпаси. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансовий внесок для ЗСУ. Загальна сума становить понад 95 мільйонів євро”, – написала міністр у Twitter. Лінде наголосила, що війна Росії проти України повинна припинитися.