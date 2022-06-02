Російські олігархи втратили вже $40 млрд з початку війни

Про це йдеться в даних рейтингу мільярдерів від Bloomberg.

Зазначається, що збитки Геннадія Тимченка з початку 2022 року перевищили 7 млрд доларів. Відомо, що Тимченко служив разом із Путіним у 1-му управлінні КДБ. Пізніше Тимченка стали називати власником «чорної каси» Кремля.

Щодо інших мільярдерів РФ, близько 6,65 млрд доларів втратив інший співвласник «Новатека» Леонід Міхельсон. На 4,05 млрд доларів збіднів бенефіціар НЛМК Володимир Лісін. Слідом за втратами йде співвласник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашев (мінус 5,11 мільярдів доларів).

Водночас, деяким російським підприємцям вдалося збільшити свій стан. Так, один із основних власників «Норнікеля» Володимир Потанін збільшив вартість своїх активів на 3,89 млрд доларів.