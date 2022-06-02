Регистрация торговой марки в Украине

Владельцы торговых марок всегда стараются уберечь себя и свои наработки от недобросовестных конкурентов. Самым правильным решением в таком случае будет регистрации товарного знака. Данная процедура вызывает ряд вопросов, о которых мы и поговорим в этой статье. Также мы расскажем о том, какая сегодня цена регистрации торговой марки в Украине.

Как происходит регистрации торговой марки?

В самом начале необходимо принять решение, как вы будете выполнять процедуру регистрации: самостоятельно или с помощью патентных поверенных. Первый вариант будет дешевле, но если вы никогда не сталкивались с регистрацией торговой марки, то существует высокий риск, что вам откажут из-за неправильно составленных документов или несоответствия товарного знака законодательным требованиям. Именно поэтому многие предприниматели обращаются за помощью в компании по вопросам интеллектуальной собственности.

В данном случае от вас потребуется лишь предоставить все необходимые документы, а всю остальную работу выполнят специалисты.

Для начала необходимо правильно оформить пакет документов и направить его в Укрпатент. Для этого специалисты выполняют формальную и квалифицированную экспертизу. По итогам выносится решение о дальнейшей регистрации или об отказе.

Решение в обязательном порядке фиксируется в письменном виде и передается заявителю. Если же решение положительное, то заявителю также называют сроки проведения регистрации. После чего необходимо будет оплатить государственную пошлину, а подтверждающий документ передать в Укрпатент. На это предоставляется три месяца. Если же срок упущен, тогда регистрация аннулируется.

Также обязательным условием регистрации является обнародование торговой марки в официальном бюллетене и внесение информации о товарном знаке в государственный реестр. С этого момента ваша торговая марка будет считаться зарегистрированной.

Сколько стоит регистрация торговой марки?

За каждый МКТУ собственнику торговой марки придется заплатить 3 200 гривен. Также в общую стоимость регистрации входят такие государственные сборы:

если же заявителей несколько, то к изначальной цене добавляют 30% от госсбора;

если же торговая марка регистрируется в цвете, придется доплатить 1000 гривен;

если же в товарный знак вносят пометку с указанием государства, к общей сумме прибавляют 24 000 гривен.

Регистрации в Вайз Груп

Компания Вайз Груп специализируется на вопросах интеллектуальной собственности уже более 10 лет, поэтому в их профессионализме можно не сомневаться.

Специалисты не выполняют шаблонных проектов. Каждая новая регистрация проходит по индивидуально построенному плану, опираясь на требования и пожелания клиента.

Остались вопросы? Оставляйте заявку на официальном сайте компании и получите бесплатную консультацию.