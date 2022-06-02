Корм для собак: каждому возрасту – свой корм

Многие задаются вопросом: чем же плох собачий корм, который стоит на витринах супермаркетов? Ведь он такой яркий, узнаваемый и рекламируемый. Коротко говоря, большинство кормов из магазина – дешевый «эконом» со скудным составом, который не отвечает потребностям собаки. Такие корма могут спровоцировать массу проблем: от ожирения до хронических заболеваний.

Но купить качественный холистик (корм высшего качества) недостаточно – важно подобрать состав, который будет учитывать массу особенностей питомца, включая его возраст. У многих производителей есть четкое разграничение линеек корма по возрасту собаки. Например, украинский бренд Хоум Фуд корм для собак отзывы о котором самые положительные, четко разграничен по возрастным категориям.

Подбор корма по возрасту собаки

У ветеринаров и кинологов нет единства в плане рекомендаций по кормам для разных возрастов собаки. Никто не станет доказывать тот факт, что рацион для маленького щенка и пожилой собаки может быть одинаковым. Но тем не менее, есть качественные собачьи корма, которые подходят собакам всех возрастов, их обычно маркируют как «универсальные». В случае с такими кормами, самое главное – просчитать верную дозировку, чтобы питомцу поступало необходимое количество нутриентов, калорий, витаминов и минералов, жиров и т.д.

У универсальных кормов гранулы обычно среднего размера, поэтому самым маленьким щенкам или карликовым породам такой корм может не подойти. Исходя из всего этого, ветврачи все же рекомендуют подбирать собачий корм, согласно возрасту четвероногого друга.

3 возраста собаки

Собака живет долгую и счастливую собачью жизнь, постоянно трансформируясь, взрослея. Но согласно классификации, есть 3 основных возраста собаки:

Щенок. Обычно стадия щенка длится один год. С одним лишь подвохом: мелкие породы собак уходят из «щенячьего детства» уже к 7-8 месяцам, а вот крупные могут оставаться щенками даже до 1,5 лет. Взрослый пес. Собак от 1 до 7 лет относят к взрослым особям. Уровень активности в этот период – соответствующий. Зрелость. Зрелый или уже слегка пожилой пес – это возраст с 7 до 10 лет. В этот период снижается активность и игривость (не совсем, но сопоставимо самым активным годам, существенно). В это время еще нет особых возрастных проблем, но некоторые предстоящие трудности со здоровьем уже на горизонте. До 10 лет и более собаки доживают исключительно при хорошем уходе. Увы, если кормить собаку «человеческим» продуктами со стола, десятилетний рубеж такие собаки могут уже не переступить.

Вот поэтому так важно, чтобы корм был подобран по возрасту и не в супермаркете.