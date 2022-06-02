Как выбрать аксессуары для волос?

Аксессуары для волос нравятся многим женщинам, независимо от длины ее прядей. Часто интересные эффекты достигаются благодаря правильно подобранным украшениям. Именно аксессуары удерживают прическу, придавая ей желаемую форму и характер. Также они могут дополнять укладку, благодаря чему все выглядит гармонично. Например, можно выбрать обручи оптом в магазине «Jeta» и гармонично сочетать их с разными нарядами.

Какие стильные аксессуары для волос сейчас в моде?

Вы ищете аксессуары, которые дополнят ваш повседневный образ? Рассмотрите такие варианты:

Резинки для волос

Они очень популярны в течение многих сезонов. Это частый элемент женской укладки, который полюбили даже всемирно известные стилисты и дизайнеры. Изделия можно увидеть как на модных показах, так и в укладках звезд на красных дорожках или в повседневной моде. Желательно, чтобы резинки для волос не были скучными. Очень интересные варианты – атласные или велюровые аксессуары с бантиком. Они будут хорошо держать волосы, а также станут оригинальным аксессуаром, дополняющим вашу укладку.

Резинки хорошо подходят как для длинных волос, так и для коротких причесок с челкой. Они идеально сочетаются с прическами и как дополнение к распущенным локонам. К тому же стильная и правильно подобранная резинка для волос повышает комфорт повседневной укладки. Это интересный элемент, который добавляет элегантности. Бижутерия оптом от «JeTa» – это выгодное решение, ведь вы сможете получить много стильных аксессуаров недорого.

Повязка или обруч

Их можно «обыгрывать» разными способами, в зависимости от желаемого конечного результата. Если вы хотите ослепительный вид, выберите модель с декоративными камушками (например, фианитом). В свою очередь, классический вид придаст ободок, украшенный жемчугом. В повседневных комплектах хорошим вариантом станут более сдержанные обручи. Можно выбрать модели из мягких тканей с заметной фактурой, например, вельвет. Помните, что повседневный стиль часто способствует ярким цветам и узорам.

Шпильки

Они очень практичны, и сделать прическу с ними довольно просто. Можно выбрать классическое решение и купить шпильки оттенка, схожего с цветом ваших волос. Или остановить свой выбор на вневременном черном цвете. Кроме традиционных шпилек, популярны и декоративные модели с фианитами, камнями или жемчугом. А если вы ищете украшение, которое будет дополнительно поддерживать пучок – берите изящные гребни.

Заколки

С их помощью легко создать множество причесок. Длинные волосы можно хоть каждый день подкалывать красивыми большими застежками, которые доступны в различных цветах и ​​формах. Они помогут «укротить» непослушные волосы и сохранить эффектную укладку.

Что еще важно учесть?

Аксессуары для волос могут иметь решающее значение. Попробуйте подбирать украшения к наряду по степени официальности и учитывать стиль конкретного образа. Выбирая стильные, блестящие изделия для волос, лучше соблюдать умеренность, чтобы вся прическа хорошо смотрелась.

Сейчас в моде аксессуары прямиком из 90-х: запонки с яркими бабочками, изделия с цветочным мотивом и крупными пряжками. Также можно по-разному подойти к укладке волос и выбрать украшения со стразами или маленькими камнями. Если сомневаетесь, консультанты онлайн-магазина JeTa могут помочь вам определиться. Удачного выбора!