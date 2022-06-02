Кабаєва без патріарха Кирила: Bloomberg повідомив, що саме Євросоюз ухвалив у шостому пакеті санкцій проти РФ

Постпреди держав-членів ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ. Зокрема, йдеться про часткове ембарго російської нафти, відключення “Сбербанку” від SWIFT. Але виключено зі списку санкцій патріарха Кирила.

Про це повідомляють у Bloomberg.

Зазначається, що зокрема ухвалені рішення про :

– заборону закупівлі сирої нафти з Росії, що доставляється до держав-членів морем (буде діяти протягом шести місяців);

– заборону закупівлі нафтопродуктів (буде діяти протягом восьми місяців).

– відключення “Сбербанку” від міжнародної платіжної системи SWIFT. Це ж обмеження стосується “Московського кредитного банку” та “Россільгоспбанку”;

– заборона страхування, пов’язані з відвантаженням нафти РФ до третіх країн. Вона набуде чинності через шість місяців після ухвалення зазначених санкцій та спрямований на обмеження можливості Кремля перенаправити постачання нафти до інших країн світу.

Також буде введено:

– заборону на надання консультаційних послуг російським компаніям та торгівлю рядом хімічних речовин;

– санкції проти Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою президента РФ Володимира Путіна;

– санкції щодо військовослужбовців, у тому числі осіб, визнаних винними у військових злочинах у Бучі, а також компаній, що постачають обладнання, матеріали та послуги для ЗС РФ.

Водночас є й суттєві поступки:

– трубопровідна нафта буде тимчасово збережена як поступка Угорщині та іншим країнам (Чехія та Словаччина), які не мають виходу до моря і які залежать від постачання з Росії трубопроводом “Дружба”.

– представники ЄС погодилися виключити зі списку патріарха РПЦ Кирила, який активно підтримує президента Володимира Путіна та війну в Україні;

Повідомляється, що заходи буде вжито після їх публікації в офіційному журналі ЄС.