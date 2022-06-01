У Німеччині попередили, що на постачання ППО в Україну підуть місяці

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM триватиме місяці.

Про це вона сказала під час виступу в Бундестазі в середу, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Welt.

Відповідаючи на питання про передання Україні систем ППО IRIS-T SLM, підтверджених раніше канцлером Олафом Шольцом, Бербок зазначила: «Так, на це підуть місяці».

Вона пояснила затримку тим, що озброєння буде постачатися компанією-виробником Diehl безпосередньо до України, а не зі складів Бундесверу.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Глава МЗС Німеччини також наголосила, що Берлін повинен готуватись до довгострокової підтримки України, оскільки, за її словами, президент Росії Владімір Путін змінив стратегію і тепер замість «швидкої перемоги» робить ставку на депопуляцію Донбасу та знищення там цивілізації.