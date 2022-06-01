США не тиснутимуть на Україну для територіальних поступок Росії, — Байден

Про це він написав у The New York Times.

«Протягом усієї цієї кризи я дотримуюся принципу: нічого про Україну без України. Я не чинитиму тиск на український уряд — ні в приватному порядку, ні публічно — щоб змусити його піти на будь-які територіальні поступки. Це було б неправильно й суперечило б усталеним принципам», — наголосив Джо Байден.

Президент США зауважив, що переговори України й РФ не мають прогресу тому, що Росія намагається окупувати більше територій, а не через те, що «Україна відвернулася від дипломатії».

Він додав, що США продовжить зміцнювати Україну та підтримуватиме її у спробах урегулювати війну переговорами.