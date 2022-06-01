 
«  
  »

США могут расширить санкционный список китайских компаний

Вашингтон расследует попытки Пекина обойти уже введенные санкции

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что администрация Джо Байдена активно изучает возможность внесения новых китайских компаний в экономический «черный список» правительства по мере расследования усилий Китая, которые США характеризуют как попытки обойти американские санкции.

«Список юридических лиц», который ведет министерство торговли США, ограничивает доступ к американскому экспорту.

Раймондо заявила журналистам, что администрация работает над «получением информации о плохих субъектах в Китае и внесении этих компаний» в список.

«Прямо сейчас мы ведем ряд расследований, – добавила она. – Не думаю, что мы ослабим санкции в ближайшее время».

1 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  