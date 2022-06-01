США могут расширить санкционный список китайских компаний

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что администрация Джо Байдена активно изучает возможность внесения новых китайских компаний в экономический «черный список» правительства по мере расследования усилий Китая, которые США характеризуют как попытки обойти американские санкции.

«Список юридических лиц», который ведет министерство торговли США, ограничивает доступ к американскому экспорту.

Раймондо заявила журналистам, что администрация работает над «получением информации о плохих субъектах в Китае и внесении этих компаний» в список.

«Прямо сейчас мы ведем ряд расследований, – добавила она. – Не думаю, что мы ослабим санкции в ближайшее время».