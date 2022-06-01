Шольц анонсував домовленість з Грецією про БМП для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина обговорює з Грецією передачу їй бойових машин піхоти для того, щоб Греція могла передати свої Україні і отримати заміну.

Як пише «Європейська правда», про це він сказав 31 травня на брифінгу у Брюсселі.

Канцлер зазначив, що Німеччина планує продовжити надавати Україні підтримку зброєю, у тому числі — шляхом надання заміни іншим союзникам, які передають своє озброєння Україні.

«Сьогодні я говорив з прем’єр-міністром Греції, і ми домовилися про схожу угоду з грецькою стороною: ми передамо їм на заміну німецькі бойові машини піхоти. Деталі цієї угоди будуть обговорені міністрами оборони», — розповів Олаф Шольц.