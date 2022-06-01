Россию задумали исключить из ОПЕК+

Ряд стран ОПЕК обсуждают идею приостановить участие России в альянсе ОПЕК+, в рамках которого 19 нефтедобывающих стран согласовано определяют объем поставок на рынок.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в картеле, эта идея связана с тем, что западные санкции и нефтяное эмбарго Евросоюза не позволяют российским нефтяникам качать больше в соответствии с квотами.

К войне с Украиной Россия подошла, добывая 11 млн баррелей в сутки, из которых 5 млн вывозилось на экспорт в сыром виде, а еще 2 млн — в виде нефтепродуктов. Эти продажи приносили в страну каждый второй доллар валютных доходов.

Но после начал войны, когда европейские клиенты начали массово отказываться от сорта Urals, нефтяникам пришлось глушить скважины. В апреле добыча в России упала на 1 млн баррелей в сутки, а мае восстановилась лишь частично — 10,17 млн баррелей в день.

В результате вместо планового увеличения поставок ОПЕК+ их сокращает — на 840 тысяч баррелей в день в апреле. Как итог: третий месяц подряд цены держатся выше 100 долларов за баррель, а стоимость бензина в США и Европе бьет исторические рекорды.

Исключение России позволит Саудовской Аравии, Объединенным арабским эмиратам и других членам ОПЕК качать больше и занять нишу подсанкционной российской нефти. Некоторые члены картеля уже готовят планы по увеличению добычи в ближайшие месяцы, говорят источники WSJ.

С просьбами о нефти к ОПЕК неоднократно обращались страны G7, страдающие от рекордной за несколько десятилетий инфляции, а в конце мая на тайные переговоры в Саудовскую Аравию отправились двое старших советников администрации Джо Байдена.

Им была поставлена задача добиться от саудитов как можно больше баррелей, чтобы снизить цены на бензин в США и помочь Западу ввести жесткие санкции против России.

По словам источников Axios, США предложили саудитам широкую сделку, которая включает нормализацию отношений с Египтом и Израилем. В рамках этого соглашения Саудовская Аравия может получить два острова в Красном море — Тиран и Санафир, которые сейчас контролирует Египет.

Сделка Вашингтон-Эр-Рияд, если состоится, станет для Кремля дежавю ситуации 1985 года. Тогда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и обвалила цены на нефть втрое — с 30 долларов за баррель до 10.

Лишившись валютных доходов, дряхлая советская экономика погрузилась в тяжелый кризис и обанкротилась в течение шести лет.