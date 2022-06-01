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Росіяни готуються поновити наступ у напрямку Ізюма та Слов’янська

Російські окупанти готуються поновити наступ в напрямках Ізюма в Харківській області та Слов’янська, Сіверська і Райгородка в Донецькій області.

Джерело: зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Основні зусилля збройні сили Білорусі зосередили на посиленні охорони держкордону.

У Білорусі зняли з баз перебування танки та БМП. Не виключається їх подальша передача Росії.

На Сіверському напрямку, щоб недопустити перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил РФ.

Крім того, росіяни здійснили ракетний авіаційний удар по підрозділах українських військ на Сумщині з літаків Су-30СМ.

1 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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