Росіяни готують фейковий суд над полоненими “азовцями”

Росія готує фейковий суд над бійцями з полку “Азов”. У ролі свідків і жертв можуть виступати українці, яких насильно вивезли до РФ.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Останнім акордом “денацифікації” України РФ планує так званий суд над бійцями “Азова”. Ватажок “ДНР” Пушилін пообіцяв, що трибунал над ними буде “міжнародним””, — ідеться в повідомленні.

Підготовка до пропагандистського шоу триває. У ролі свідків і жертв можуть виступити реальні люди — насильно вивезені до РФ українці.

“Російські слідчі керуються принципом “зізнання — цариця доказів”. Тепер у розпорядженні окупанта достатньо людського матеріалу з України для відбору і відповідної обробки тих, хто буде “свідчити” і “зізнаватись”. Не важко уявити, за яких обставин ці “свідчення” з’являтимуться”, — зазначили в пресцентрі.