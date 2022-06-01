РФ компенсує санкції прибутком від продажу нафти

Міжнародні санкції проти Російської Федерації за повномасштабне вторгнення в Україну поступово руйнують російську економіку, але Москва все ще здатна компенсувати втрати шляхом продажу нафти.

Про це після завершення зустрічі Європейської ради заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ.

Він пояснив, що санкції, запроваджені Заходом проти РФ, починають діяти у багатьох сферах, проте це ще компенсуються надходженнями до бюджету країни-агресора від продажу нафти.

“Санкції (проти Росії – ред.) потрохи починають діяти в багатьох сферах. Вони не запрацюють негайно, але прошу звернути увагу на отримані кошти до російського бюджету з податків. Вони різко скорочуються у несировинних секторах, тобто у надходженнях від ПДВ чи інших податків, не пов’язаних з енергоносіями”, – резюмував Моравецький.

Польський прем’єр наголосив, що через санкції російська економіка втрачає в технологічному аспекті, втрачає потенціал розвитку і креативності, відтак усе більше стає економікою, яка спирається на енергоносії.

“Я також вважаю, що в майбутньому, але не такому далекому, вона (російська економіка – ред.) також може постраждати від цін на нафту, і це буде надзвичайно болючим ударом”, – констатував глава польського уряду.