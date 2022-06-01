Разблокировка портов даст Украине возможность сократить падение ВВП в 2022 г. до 22-25% — Dragon Capital

ВВП Украины в 2022 году снизится на 30%, однако разблокировка морских портов позволила бы сократить падение экономики до 22-25%, полагает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

«Падение на 50% ВВП по итогам года — это очень пессимистическая оценка. Она может быть реализована, если у захватчиков будет прогресс в оккупации новых территорий. Но я думаю, что это не произойдет. Мы можем говорить о падении экономии на 30%, если военные действия будут затухать. А если откроются порты, то можем говорить о падении на 22-25%», — сказала она во время онлайн-дискуссии в среду, организованной CASE.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий в свою очередь оценивает спад экономики страны в 2022 году в 35-40%.

«Даже если война сегодня закончится, нам удастся возобновить максимум 80% того, что было до февраля… В среднем по году у нас будет падение ближе к 35-45% ВВП», — сказал он.