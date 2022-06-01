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Німеччина передасть Україні РСЗВ із запасів бундесверу

Німеччина погодилася передати Україні чотири реактивні системи залпового вогню із запасів бундесверу

Про це повідомляє DW.

За інформацією джерел dpa в німецькому уряді, ФРН планує надати Україні чотири системи залпового вогню. Постачання здійснять із запасів німецької армії та у тісній координації зі США. Американці візьмуть на себе навчання українських військових використанню комплексів.

Постачання РСЗВ, які здатні вражати цілі на великій відстані, здійснюватиметься вже у червні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 1 червня під час виступу перед бундестагом заявив, що ФРН направить до України РСЗВ, однак не уточнив, які саме це будуть системи.

1 июня, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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