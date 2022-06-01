МЗС Польщі назвали позбавленими сенсу телефонні розмови Макрона і Шольца з Путіним

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський Вель Сенк розкритикував телефонні розмови лідерів Франції і Німеччини з президентом РФ.

Про це, як пише «Європейська правда» з посиланням на WNP, він сказав в ефірі німецького каналу ARD.

«Ми вважаємо ці розмови позбавленими сенсу» — сказав він.

За словами заступника глави МЗС Польщі, Шольц замість того, щоб їхати до Києва, телефонує Путіну «досить регулярно», що нічого не дає Україні, а лише допомагає Росії.

З початку російського вторгнення в Україну наприкінці лютого канцлер Німеччини неодноразово розмовляв з Путіним по телефону. Шеститижнева перерва у цих контактах відбулася лише після викриття різанини в Бучі. У суботу Шольц і Макрон знову розмовляли з Путіним, вимагаючи припинення війни.

Говорячи про постачання зброї, Шинковський Вель Сенк наголосив, що Німеччина повинна «нарешті» зробити щось більше для України.

«Нам потрібні конкретні дії, а не просто слова та декларації», – сказав він.

На його думку, нічого з того, що обіцяла німецька сторона, не було реалізовано.