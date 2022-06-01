Как продвигать бизнес с помощью мобильного приложения



Если перенестись на 15-20 лет назад в бизнес-среду, то наличие мобильного приложения для ведения бизнеса считалось фантастикой. Технологически в то время в этом не было необходимости. Сейчас это ключевая необходимость, ускоряющая рост вашего бизнеса в разы!

В настоящее время, когда более 50% интернет-трафика приходится на мобильные платформы, как рынок прямых продаж, так и рынок B2B в большей степени стимулируют свое расширение именно в среде мобильных систем. Один из лидеров рынка разработки мобильных приложений, отличная команда NIXSolutions на сегодня предлагает наиболее эффективные решения для платформ андроид и ios , значительно расширяя возможности ведения бизнеса, с помощью мобильных приложений.

Как происходит рост эффективности вашего бизнеса с помощью мобильного приложения

Давайте разобьем этот вопрос на несколько элементов, каждый из которых является отдельной задачей, но в то же время интегрированной в достижение общей цели компании. Команда специалистов что NIXSolutions предлагает решить такие основополагающие задачи:

Повышение продаж

Лояльность клиентов

Привлечение новых клиентов

Имея в своем портфолио отличные отзывы , специалисты предлагают быстрое интегрированное решение всего перечня задач, ускоряя и расширяя возможности заказчика, обеспечивая полный цикл разработки и сопровождения приложений. Специалисты решают сразу несколько важных сопутствующих задач. Это реализация связки «сайт + приложение», когда клиенты бизнеса, которые зарегистрированы на сайте, автоматически перенаправляются с соблюдением всех настроек на мобильное приложение. Это также и система уведомлений в виде push-уведомлений, интеграции в сторонние приложения, к пример настройка переадресации на установку мобильного приложения в GooglePlay.

Конверсия продаж значительно повышается, когда ваш клиент получает адресное уведомление и сразу может в один клик перейти на сайт на нужную позицию товара или услуги.

Используя такие и другие современные решения, заказчик получает полный инструментарий в мобильном приложении, который полностью покрывает целевую аудиторию. А безотказная работа всего программного комплекса позволяет иметь постоянную форму и отрыв от конкурентов на несколько шагов вперед за счет гибкости и скорости ведения бизнеса в среде пользователей мобильных приложений.

А чтобы еще больше повысить конкурентность вашего бизнеса, добавьте ему возможность локализации — когда ваши заказчики получают необходимый сервис именно в своем городе, с учетом географических и логистических особенностей. Таким образом формируется четкое прицеливание вашего бизнеса к точке на карте.

Доверие и постоянный контакт как залог успеха в ведении бизнеса с помощью мобильных приложений

Основным преимуществом мобильных приложений для бизнеса есть их гибкость и постоянный контакт. Это в свою очередь формирует и расширяет доверие клиентов к партнеру, повышает лояльность, о чем говорилось уже выше. Система лояльности, которая выстраивается на доверительных отношениях и постоянном контакте, гораздо более надежна и благодаря расширенным возможностям мобильных приложений, работает гибко и эффективно. Обратите внимание на NIXSolutions reviews — где описаны условия и отзывы о разработчиках систем. Здесь вы увидите и полный набор инструментов, которые могут пригодится вам в разработке вашего мобильного приложения от специалистов NIXSolutions, оценить всю сферу возможностей разработчиков и перечень их решений. Каждый разработчик, девелопер, технический специалист заинтересованы в первую очередь реализовать ваши задачи на новой масштабируемой платформе наиболее эффективным образом.

Создавая свое мобильное приложение для бизнеса сейчас, вы закладываете основательный фундамент для своей компании на будущее, который позволит вам надежно развиваться и расширять сферы своей деятельности.