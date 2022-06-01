Грузія отримала нову партію Javelin зі США

Про це повідомляє «Грузия Online» з посиланням на доповідь грузинського уряду до парламенту.

«У 2022 році Міноборони Грузії здійснило закупівлю зі співфінансуванням додаткової партії Javelin. Нині за допомогою США здійснюється модернізація тактичної техніки, включно з розгортанням бригад, розвитком систем розвідки та зв’язку, модернізацією артилерійських систем та розгортання сучасних систем управління вогнем», — йдеться у повідомленні уряду.

Відомо, Javelin — це переносний ракетний комплекс, що використовується проти танків, бронетранспортерів та інших бойових машин. Наразі він активно застосовується Україною у війні з Росією.