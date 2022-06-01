Глава администрации Северодонецка: мы контролируем пятую часть города

«Есть надежда, что украинские силы смогут помешать российским войскам установить полный контроль над городом», – заявил в среду глава городской администрации Северодонецка Александр Стрюк в телефонном интервью агентству Reuters.

По его оценкам, примерно 20% территории города пока контролируется украинскими военными, российские войска контролируют около 60%, остальная часть — «ничейная земля».

«Эти 20% яростно защищают наши вооруженные силы», – сказал Стрюк в интервью. – Наши войска удерживают оборонительные рубежи. Предпринимаются попытки вытеснить российские войска. У нас есть надежда, что, несмотря ни на что, мы освободим город и не позволим полностью его оккупировать».

По данным главы городской администрации Северодонецка, в городе остается примерно 12-13 тысяч мирных жителей, но вся необходимая инфраструктура разрушена, и в город невозможно доставить еду или другую помощь.

«Они живут в условиях постоянных обстрелов, а сейчас в городе идут уличные бои», – сообщил Стрюк.

По его словам, у администрации нет информации о том, сколько человек умерло в городе за последние дни.

Генштаб Украины заявил в среду, что российские войска наносили удары по инфраструктуре Украины в восточных и южных регионах страны, включая Северодонецк, в который они вошли 27 мая. Этот город был основным направлением наземного наступления российских сил в течение нескольких недель.

Северодонецк – промышленный центр, сложившийся в советские времена. Здесь расположен крупный химический завод. По данным украинской стороны, во вторник российские ВВС нанесли по нему авиаудар, в результате чего взорвалась цистерна с ядовитой азотной кислотой.