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Германия передаст Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T

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Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге.

С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

1 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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