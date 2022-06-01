Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге.
С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.
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Германия передаст Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге.
С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.
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