МЗС Польщі назвали позбавленими сенсу телефонні розмови Макрона і Шольца з Путіним Как продвигать бизнес с помощью мобильного приложения » Германия передаст Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T По согласованию с Нидерландами Германия поставит Украине самую современную систему ПВО, которая есть у ФРГ — IRIS-T. С его помощью можно защитить целый город. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге. С помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.