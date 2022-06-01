Дочь уйгурского полицейского в Синьцзяне приговорили к 10 годам тюрьмы за просмотр турецких фильмов

32-летнюю дочь уйгурского полицейского из Кашгара Эркина Турсуна — Альмиру Эркин приговорили к 10 годам тюрьмы за просмотр турецких фильмов на телефоне, сообщает Radio Free Asia со ссылкой на отца осужденной.

Турсун рассказал, что его дочь отбывает наказание в женской колонии в Урумчи. Про тюремный срок Эркин полицейский узнал от ее мужа, девушку приговорили без суда.

Отец осужденной обращался за помощью к родственникам, которые занимают высокие государственные посты, но им не удалось помочь уйгурке избежать уголовной ответственности. Тетя Альмиры — чиновник в правительстве Кашгара, а ее дядя — мэр одного из уездов региона.

За 12 лет полицейской службы Эркин Турсун получил несколько наград от муниципального правительства. В том числе за участие в расследовании дел 2000 заключенных лагерей перевоспитания.