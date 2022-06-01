Что формируется у плода в первые 4 недели?

Зарождение и развитие новой жизни – это весьма интересный и настолько же сложный процесс. Досконально даже медики не могут объяснить природу и течение развития плода в женской утробе. Однако о некоторых моментах известно достоверно и мы готовы тебе рассказать о том, что сформировано у эмбриона к сроку в 4 недели беременности.

О самом главном кратко

Жизнь человека начинается со слияния двух клеток – это яйцеклетка и сперматозоид. Этот тандем и дает основу для формирования всех органов и частей тела ребенка. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Процесс развития постепенный и длится внутри утробы согласно стандарту все 9 месяцев.

К четвертой неделе у эмбриона имеются такие сформированные органы:

· Имеются зачатки скелета – суставы, зачатки фаланг пальцев, скелет, череп из хрящевой ткани;

· Относительно внутренних органов, то есть зачатки легких, сформировано сердце (пока ещё однокамерное);

· Говоря об очертании самого тела, то при качественной УЗ-диагностике можно заметить бугорки-зачатки рук и ног.

Если ты посмотришь на изображение эмбриона, которому примерно 4 недели от зачатия, то едва в этом червячке просматриваются очертания человека. Однако такое изображение нестабильно, поскольку эмбрион развивается быстро. Но скорость развития эмбриона не говорит о том, что тебе необходимо будет проводить УЗИ каждую неделю – врач скажет, когда необходимо делать плановый или внеплановый скрининг.

Продолжая тему развития эмбриона, стоит отметить, что процесс деления и образования новых клеток все еще продолжается. Однако теперь все более отчетливо прослеживается их разделение на отдельные группы – одна масса новых клеток станет основой для органов пищеварения, а иные послужат основой для формирования костной ткани.

Также стоит отметить, что на этом сроке уже формируется зачаток пуповины. Важность этого наружного органа сложно переоценить, поскольку именно пуповина обеспечивает питание и дыхание плода внутри материнской утробы. В пока еще тонком канатике пуповины уже есть стабильно функционирующие кровеносные сосуды, которые уже начали свою работу – снабжать развивающийся эмбрион кислородом и необходимыми питательными веществами.

Кстати, если тебе врач назначил УЗИ на этом сроке, то ты уже услышишь сердцебиение своего малыша, поскольку уже его сердечко бьется. Вероятнее всего тебе не удастся более отчетливо рассмотреть очертания тельца, поскольку его размеры очень малы, но совсем скоро все кардинально изменится.