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23 тис. українців отримали дозвіл на в’їзд до США за програмою для біженців

Понад 23 тис. українців отримали дозвіл в’їзду до Сполучених Штатів, з них 6 тис. скористалися ним та перетнули американський кордон

Про це пише Інтерфакс-Україна.

«За даними міністерства внутрішньої безпеки США, понад 23 тис. українців отримали дозвіл на в’їзд до США за новою програмою», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з них уже 6 тис. українських біженців перетнули кордон США, скориставшись програмою адміністрації Джо Байдена Uniting for Ukraine.

В рамках цієї програми Штати планували прийняти до 100 тис. біженців з України.

Нагадаємо,

1 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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