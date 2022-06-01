Россию задумали исключить из ОПЕК+ Байден оголосив, що США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни » 23 тис. українців отримали дозвіл на в’їзд до США за програмою для біженців Понад 23 тис. українців отримали дозвіл в’їзду до Сполучених Штатів, з них 6 тис. скористалися ним та перетнули американський кордон Про це пише Інтерфакс-Україна. «За даними міністерства внутрішньої безпеки США, понад 23 тис. українців отримали дозвіл на в’їзд до США за новою програмою», — йдеться в повідомленні. Як зазначається, з них уже 6 тис. українських біженців перетнули кордон США, скориставшись програмою адміністрації Джо Байдена Uniting for Ukraine. В рамках цієї програми Штати планували прийняти до 100 тис. біженців з України. Нагадаємо,