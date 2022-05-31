З’явилися унікальні кадри прориву українських вертольотів до «Азовсталі»

У мережі з’явилися унікальні кадри прориву українських вертольотів до заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Загалом наші пілоти, попри надскладні умови, здійснили сім рейсів, аби передати бійцям їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси.

Про це повідомили на сторінці Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

Згідно з повідомленням, під час одного з рейсів до заводу було доставлено понад 70 бійців, які посилили український гарнізон.

«До захисників “Азовсталі” літало 16 вертольотів, завантажених необхідним спорядженням. Кожного разу українські пілоти успішно доставляли боєприпаси, їжу, воду та медикаменти. Всього було сім таких місій. Під час однієї з них для підсилення гарнізону було переправлено 72 бійці полку», – розповіли в СтратКомі.

За наявною інформацією, 5 із 7 рейсів українські пілоти завершили без жодних втрат. Однак під час п’ятої та сьомої місій окупантам вдалося збити по одному українському гелікоптеру.

Екіпажі українських вертольотів Мі-8 витримали щільну російську протиповітряну оборону і ворожу авіацію, яка було зосереджена в Маріуполі та навколо міста, аби доставити необхідні припаси та підмогу захисникам Азовсталі.