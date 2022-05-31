Зеленский заявил, что Россия хочет спровоцировать голод

Президент Украины сказал, что Москва пытается не дать его стране заработать миллиарды долларов на экспорте сельхозпродукции
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская блокада украинских морских портов не дает Киеву экспортировать 22 миллиона тонн зерна.
В своем ежевечернем обращении Зеленский заявил, что это может привести к голоду в странах, зависящих от поставок, и новому миграционному кризису.
По его словам, «это то, к чему явно стремится российское руководство».
Зеленский обвинил Москву в «сознательном создании этой проблемы, чтобы всей Европе было сложно, и чтобы Украина не заработала миллиарды долларов на своем экспорте».
Он назвал «циничными» и ложными заявления России о том, что санкции мешают ей нарастить экспорт продовольствия.
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