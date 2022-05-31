Зеленский заявил, что Россия хочет спровоцировать голод

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская блокада украинских морских портов не дает Киеву экспортировать 22 миллиона тонн зерна.

В своем ежевечернем обращении Зеленский заявил, что это может привести к голоду в странах, зависящих от поставок, и новому миграционному кризису.

По его словам, «это то, к чему явно стремится российское руководство».

Зеленский обвинил Москву в «сознательном создании этой проблемы, чтобы всей Европе было сложно, и чтобы Украина не заработала миллиарды долларов на своем экспорте».

Он назвал «циничными» и ложными заявления России о том, что санкции мешают ей нарастить экспорт продовольствия.