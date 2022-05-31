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Влада Слов’янська закликала містян негайно евакуюватися

Гуманітарні коридори евакуація

Загрози захоплення Росією Слов’янська сьогодні немає, але жителям міста потрібно евакуюватись на більш безпечні території

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях, повідомляє Укрінформ.

«На сьогодні загрози захоплення та оточення міста Слов’янська немає. У нас комунікації з Дніпром є. Йдуть евакуаційні автобуси. Тому ми й закликаємо людей евакуюватись. Всі можливості для цього є, хто хоче виїхати, така можливість надається», – сказав Лях.

Він зазначив, що зараз у місті 30-32 тис. жителів.

31 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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