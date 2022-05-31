В Україні виявлено понад 600 підозрюваних у військових злочинах

Українські правоохоронні органи виявили понад 600 громадян Росії, підозрюваних у військових злочинах, повідомила у вівторок генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

80 з них уже притягуються до відповідальності.

У списку підозрюваних є «високопоставлені російські військові, політики та агенти пропаганди», сказала Венедіктова, виступаючи на прес-конференції в Гаазі.

Генпрокурор України повідомив, що Естонія, Латвія та Словаччина вирішили приєднатися до міжнародної слідчої групи в Україні, яка була сформована в березні Україною, Литвою та Польщею для забезпечення обміну інформацією та розслідування військових злочинів і злочинів проти людства.

Ці країни співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом (МКС), який на початку березня почав розслідування можливих військових злочинів в Україні.

Офіс прокурора МКС Каріма Хана направив в Україну групу з 42 слідчих, судових експертів і допоміжного персоналу, а у вівторок Хан заявив, що МКС «працює над відкриттям офісу в Києві» для підтримки розслідування.