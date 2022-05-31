В Северодонецке начались ожесточенные уличные бои

На улицах украинского города Северодонецк на востоке страны вспыхнули ожесточенные столкновения, в ходе которых украинские войска отчаянно пытаются отразить натиск российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию как «неописуемо сложную».

В своем телевизионном обращении он назвал захват Северодонецка «фундаментальной задачей оккупантов», заявив, что Украина делает все возможное, чтобы защитить город от перехода под российский контроль.

Российские войска вошли в город, электричество и связь отключены, и «город полностью разрушен», заявил мэр Северодонецка Александр Стрюк в телефонном интервью Associated Press.

«Количество жертв растет с каждым часом, но мы не можем посчитать погибших и раненых в условиях уличных боев», – сказал мэр.

Стрюк сообщил, что в городе, где когда-то проживало 100 тысяч человек, остались 12-13 тысяч человек. Они укрываются в подвалах и убежищах, пытаясь спастись от российского наступления.

По оценкам Стрюка, с начала войны в городе в результате российских атак, нехватки медикаментов и отсутствия лечения погибли около полутора тысяч человек.