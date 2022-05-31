Українська волонтерська команда «В тилу» запустила платформу “Виробники в тилу”

Українська волонтерська команда «В тилу» запустила платформу “Виробники в тилу” (https://v-tylu.com/uahub)

Виробники в тилу — це хаб українських виробників, які працюють на забезпечення потреб військових.

Головна мета платформи — зібрати перевірених виробників з якісним сертифікованим товаром та скоротити час на логістику і транспортування до військових.

Кожен виробник обов’язково проходить 5 стадій перевірки перед додаванням до хабу:

1. Ми перевіряємо компанію на зв’язки з росією чи білоруссю. Тим самим, забезпечуємо, щоб серед пропозиції не було товарів навмисно поганої якості, яка шкодитиме військовим. Це можливо завдяки алгоритмам, наданих компанією YouControl.

2. Товари, які потребують сертифікації (бронежилети, пластини) розміщуються тільки за нявності сертифікатів та результатів відстрілу.

3-5. Опрацювання заявок та швидке розміщення членами команди. Важливими критеріями допущення до хабу є: попередній позитивний досвід у інших волонтерів і відгуки самих військових щодо якості товару.

Додатися до платформи може безкоштовно будь-який виробник. Головна умова – пройти перевірку.

Проект “Виробники в тилу” — один з напрямків від “Робота в тилу” (https://v-tylu.work/), платформи, де можна знайти роботу, волонтерські запити або запропонувати власну допомогу.