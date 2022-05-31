Україна отримає від США РСЗВ з ракетами, дальністю польоту до 70 км

Про це 30 травня написав твіттері експерт з міжнародних відносин, дипломат Майкл Макфол.

«Уточнювальні коментарі від адміністрації президента Джо Байдена обнадійливі. Україна отримає нові партії високоточних керованих ракет з більшою дальністю, ніж в українців є зараз, але не такі ракети, які зможуть завдати удару вглиб Росії», — написав Макфол.

Його слова підтвердив також анонімний американський високопосадовець, на якого посилається The Washington Post.

Він зазначив, що типові ракети MLRS вражають цілі на відстані близько 70 км. Саме їх США збираються постачати в Україну.

Інший тип ракет – з діяльністю польоту до 300 км поки що не передбачаються в пакеті військової допомоги Україні.

Проте навіть ці боєприпаси здатні вражати цілі на відстані більш як удвічі далі, ніж наявні в Україні.