 
«  
  »

У США допускають можливість ескалації бойових дій в Україні

США

Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, передає Укрінформ.

«Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно керувати цим та оцінювати шанси для ескалації, і ми цим займаємося», — наголосив він.

За його словами, міністр оборони США Ллойд Остін постійно спілкується з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Міллі вважає, що постійний контакт з українськими колегами дозволяє «керувати ескалацією й не допустити, щоби це збільшилося до чогось жахливішого, ніж зараз».

Голова Об’єднаного комітету начальників штабі Збройних сил США додав, що наразі точаться «визначальні оперативні бої» між українськими силами й російськими на Сході України. І наступні кілька тижнів здебільшого визначатимуть подальший розвиток війни.

31 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  