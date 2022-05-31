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Столтенберг надеется приветствовать Швецию и Финляндию на июньском саммите НАТО

Генсек альянса заявил, что на саммите будет намечен «путь вперед» на ближайшее десятилетие

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что июньский саммит в Мадриде даст «историческую» возможность укрепить альянс в условиях российской агрессии в Украине.

Выступая на торжественном мероприятии в Мадриде по случаю 40-летия вступления Испании в НАТО, Столтенберг заявил, что он с нетерпением ожидает возможности приветствовать Швецию и Финляндию на саммите, который пройдет 29-30 июня.

«На мадридском саммите мы наметим путь вперед на следующее десятилетие, – сказал он. – К нам также присоединятся Финляндия и Швеция, которые только что подали исторические заявки на вступление в наш альянс».

При этом генсек НАТО не затронул тему нежелания Турции открыть двери альянса для Швеции и Финляндии.

31 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, США

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