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Сепаратисты на востоке Украины намерены конфисковать иностранные суда

Как заявил глава самопровозглашённой «ДНР» Денис Пушилин, «у республики появится собственный торговый флот»

Поддерживаемые Россией сепаратисты заберут себе несколько иностранных судов, находящихся в порту взятого российской армией города Мариуполь.

Как заявил глава самопровозглашённой «ДНР» Денис Пушилин, «у республики появится собственный торговый флот».

По словам Пушилина, решения о «национализации» судов уже приняты. Они будут переименованы. «Флаги, которые будут на них, тоже уже поднятны», — сказал Пушилин.

Ранее российские власти сообщали, что к моменту начала войны в порту Мариуполя находились шесть иностранных судов — «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминиканская Республика), «Смарта» (Либерия), «Блю стар» (Панама), «Азов конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка).

Представитель Минобороны России заявлял, что страны, в которых зарегистрированы компании-судовладельцы, «не приняли мер» по выводу этих судов из порта.

Радио «Свобода»

31 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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