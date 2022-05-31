Регіони: Сумщину обстрілювали з літака й артилерії, по Авдіївці вдарили ракетами

У ніч на 31 травня Сумська область знову була атакована з території Росії, росіяни обстріляли Миколаїв та Очаків, а також Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, Харків і Золочів, у Донецькій та Луганській областях – бої.

Джерело: дані голів областей про ситуацію в регіонах станом на 8-му ранку вівторка 31 травня

Деталі: Сумщина: близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Білопільської громади. Одразу за цим розпочався артобстріл цієї ж території із САУ.

Майже о 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії.

В обох випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється.

Харків: ніч із поодинокими обстрілами, без постраждалих.

По області: обстрілювали Золочів та Чугуївський райони.