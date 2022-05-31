 
 
  »

Расследователи военных преступлений в Украине встретились в Гааге

С начала российского вторжения СМИ выявили сотни потенциальных военных преступлений

Представители группы стран, работающих вместе над расследованием военных преступлений, совершенных в ходе российского вторжения в Украину, встретились в Гааге на фоне непрекращающихся призывов привлечь к ответственности виновных в злодеяниях.

Координационное заседание Совместной следственной группы и прокурора международного уголовного суда Карима Хана началось во вторник в агентстве ЕС по сотрудничеству в области юстиции (Евроюст), на фоне продолжающихся ударов российских войск по украинским городам.

Российское вторжение в Украину получило широкое осуждение как незаконный акт агрессии.

Российских военных обвиняют в убийстве мирных жителей в киевском пригороде Буча и в неоднократных атаках на гражданскую инфраструктуру, включая больницы и театр в Мариуполе, который использовался сотнями мирных жителей в качестве убежища.

Расследование агентства Associated Press обнаружило свидетельства того, что в результате бомбардировки 16 марта внутри здания и рядом с ним погибло около 600 человек.

С начала российского вторжения 24 февраля Associated Press и документальная программа «На передовой» (Frontline) канала PBS выявили 273 потенциальных военных преступления.

31 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  