Расследователи военных преступлений в Украине встретились в Гааге

Представители группы стран, работающих вместе над расследованием военных преступлений, совершенных в ходе российского вторжения в Украину, встретились в Гааге на фоне непрекращающихся призывов привлечь к ответственности виновных в злодеяниях.

Координационное заседание Совместной следственной группы и прокурора международного уголовного суда Карима Хана началось во вторник в агентстве ЕС по сотрудничеству в области юстиции (Евроюст), на фоне продолжающихся ударов российских войск по украинским городам.

Российское вторжение в Украину получило широкое осуждение как незаконный акт агрессии.

Российских военных обвиняют в убийстве мирных жителей в киевском пригороде Буча и в неоднократных атаках на гражданскую инфраструктуру, включая больницы и театр в Мариуполе, который использовался сотнями мирных жителей в качестве убежища.

Расследование агентства Associated Press обнаружило свидетельства того, что в результате бомбардировки 16 марта внутри здания и рядом с ним погибло около 600 человек.

С начала российского вторжения 24 февраля Associated Press и документальная программа «На передовой» (Frontline) канала PBS выявили 273 потенциальных военных преступления.