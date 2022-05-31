Рада звільнила Людмилу Денісову з посади Омбудсмена

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

На вакантну посаду Верховна Рада сьогодні нікого не призначала.

Також про звільнення Денисової повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, 17 голосів за це віддали колишні ОПЗЖисти.

Перед засіданням парламенту речниця провладної партії «Слуга Народу» Юлія Палійчук повідомила у своєму телеграм-каналі, що депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій.

Напередодні на брифінгу омбудсмен заявила, що в Офісі президента ухвалили рішення про її звільнення, у зв’язку з чим у парламенті готують збір підписів за її відставку. За словами Денісової, ОП нібито не влаштовує її активність зі збору й аналізу інформації щодо порушень прав людини на тимчасово окупованій російськими військами території.

Омбудсмен заявила, що вважає дії влади незаконними та назвала їх втручанням у діяльність уповноваженого Верховної Ради з прав людини, наголосивши, що омбудсмена обирають нардепи на 5 років. Вона додала, що прийме рішення народних депутатів, але назвала підготовку її відставки такою, що «нагадує тоталітарні кроки». Також Денісова стверджувала, що на неї чинили тиск через її доньку, яку тричі викликали на допит.

Людмила Денісова обіймала посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з 15 березня 2018 року.