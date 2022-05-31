Рада поддержала увеличение военных расходов в 2022г. на 247 млрд грн за счет внешних займов

Верховная Рада поддержала законопроект №7413, который предусматривает на 287 млрд грн увеличение расходов общего фонда госбюджета за счет внешних займов – до 2,08 трлн грн, в том числе военные расходы — на 247,77 млрд грн.

Как сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в телеграм, за законопроект во втором чтении проголосовали 299 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Расходы на Министерство обороны законопроектом повышены на 166 млрд грн — до 383 млрд грн, в том числе на 102,5 млрд грн повышается финансирование Вооруженных сил Украины — до 202 млрд грн. Еще на 76 млрд грн законопроект предусматривает повышение расходов на Министерство внутренних дел — до 182,3 млрд грн.

Изменения в госбюджет также поднимают расходы на Нацгвардию на 25 млрд грн — до 39,16 млрд грн, и на финансирование администрации Государственной пограничной службы — на 7,9 млрд грн, до 22,77 млрд грн, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — на 13 млрд грн, до 30 млрд грн, Нацполиции — на 28,5 млрд грн, до 65,26 млрд грн.

Помимо этого, законопроект предусматривает повышение расходов на СБУ на 2,78 млрд грн — до 18,9 млрд грн, именно на Центральное управление СБУ.

Согласно документу, предлагается пополнить резервный фонд на 1,5 млрд грн, предоставление помощи в рамках программы «еПоддержка» — на 5,8 млрд грн, финансирование пенсий и дефицита Пенсионного фонда — более чем на 20 млрд грн.

Помимо этого, законопроектом предусмотрено в госбюджете на 2022 год предоставление адресной помощи внутренним переселенцам на 12,5 млрд грн.

Таким образом, законопроект увеличивает расходную часть госбюджета на 2022 год до 2,08 трлн грн с 1,79 трлн грн), в том числе расходы общего фонда — до 1,859 трлн грн (с 1,572 трлн грн), а предельный дефицит госбюджета на этого год — до 743,5 млрд грн с 456,36 млрд грн), дефицит общего фонда — до 647,35 млрд грн с 360,26 млрд грн.