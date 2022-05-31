Окупанти контролюють значну частину Сєвєродонецька, бої ідуть в центрі міста – Роман Власенко

Російські війська контролюють значну частину Сєвєродонецька, бої точаться в центральній частині міста.

Про це повідомив голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко в ефірі “Радіо Свобода”.

Він підкреслив, що близько 50% міста захоплено російськими військами.

“Російські війська контролюють значну частину міста Сєвєродонецьк, бої точаться в центральній частині міста. Перший штурм у них (російських військових – ред.) був невдалий, їх вдалось вибити з міста. Другий раз вони, коли вийшли на околиці, їм вдалось закріпитись і створити певний плацдарм. Географічно, по периметру, штурмові дії відбувались відразу з трьох напрямків“, – сказав Власенко.

Сєвєродонецьк, Луганська область, 31 травня 2022, Джерело: liveuamap

Вже близько тижня в місто не можуть доставляти гуманітарну допомогу цивільним мешканцям, через обстріли евакуація не відбуваються вже кілька днів. Бойові дії ідуть майже цілодобово.

Також Роман Власенко закликав людей залишатися в укриттях.

Сєвєродонецьк, Луганська область, травень 2022 Фото: Сергій Гайдай

У Генштабі ЗСУ вранці 31 травня повідомили, що на Донецькому напрямку підрозділи військ РФ основні зусилля зосереджують на встановленні контролю над містом Сєвєродонецьк.