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«Газпром» прекратил поставки в Нидерланды

Российская компания «Газпром» подтвердила, что полностью прекратила поставки газа в Нидерланды, поскольку эта страна отказалась платить за топливо в рублях. Москва требует этого от западных партнеров на фоне введенных против нее экономических санкций из-за войны с Украиной.

В сообщении «Газпрома», опубликованном утром во вторник, сказано, что «по состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V.» в соответствии с указом президента Владимира Путина, по которому покупатели в западных странах, признанных «недружественными», должны оплачивать топливо в рублях.

Решение «Газпрома» означает, что до 1 октября этого года, когда заканчивается текущий контракт, Нидерланды не получат примерно 2 млрд кубометров газа. По оценке агентства Интерфакс, которое ссылается на справочник BР, в 2020 году Нидерландам потребовалось 36,6 млрд кубометров газа, из которых российское топливо составило 11,8 млрд кубометров.

Следующей европейской страной, которая останется без российского газа, может стать Дания — ее власти также отказались платить за газ в рублях. В понедельник крупнейший датский поставщик газа, компания Ørsted предупредила о риске прекращения поставок топлива.

31 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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