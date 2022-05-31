Лето — время обновления дизайна интерьеров Британська розвідка вказала на наступну мету РФ у разі захоплення Сєвєродонецька » «Газпром» прекратил поставки в Нидерланды Российская компания «Газпром» подтвердила, что полностью прекратила поставки газа в Нидерланды, поскольку эта страна отказалась платить за топливо в рублях. Москва требует этого от западных партнеров на фоне введенных против нее экономических санкций из-за войны с Украиной. В сообщении «Газпрома», опубликованном утром во вторник, сказано, что «по состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании GasTerra B.V.» в соответствии с указом президента Владимира Путина, по которому покупатели в западных странах, признанных «недружественными», должны оплачивать топливо в рублях. Решение «Газпрома» означает, что до 1 октября этого года, когда заканчивается текущий контракт, Нидерланды не получат примерно 2 млрд кубометров газа. По оценке агентства Интерфакс, которое ссылается на справочник BР, в 2020 году Нидерландам потребовалось 36,6 млрд кубометров газа, из которых российское топливо составило 11,8 млрд кубометров. Следующей европейской страной, которая останется без российского газа, может стать Дания — ее власти также отказались платить за газ в рублях. В понедельник крупнейший датский поставщик газа, компания Ørsted предупредила о риске прекращения поставок топлива.