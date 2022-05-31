Ембарго на російський газ не потрапить до сьомого пакета санкції ЄС, — канцлер Австрії

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Нехаммера, він відкидає можливість запровадження ембарго на російський газ у сьомому пакеті санкцій ЄС.

«Газове ембарго не буде темою сьомого пакета санкцій, це також чітко заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Російську нафту набагато легше компенсувати. Газ – це зовсім інше», — сказав Нехаммер.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас також заявила, що шанси на газове ембарго у сьомому пакеті санкцій невеликі.

«Я думаю, що газ має бути в сьомому пакеті, але я реалістка. Я не думаю, що газ там буде», — констатувала Каллас.

Вона також назвала ухвалену 31 травня часткову заборону на російську нафту чесним компромісом.

«Це було найкраще, що ми могли отримати. Вчора я дуже скептично ставився до того, що ми досягнемо угоди, тому це позитивно, що ми зробили», — зазначила Каллас.