Дания оказала Украине военную помощь на $290 млн

Дания предоставила Украине военную помощь на сумму 2 млрд датских крон (около 290 млн долларов).

Как сообщает датское государственное телевидение (DR) со ссылкой на министра обороны Мортена Бодскова, военная помощь включает оружие и другую военную технику.

Шведское правительство также объявило, что вновь направит Украине военную помощь, однако на этот раз не планирует разглашать детали.

На сайте правительства говорится, что Украине будет оказана военная поддержка высокого уровня.

Ранее Швеция отправила в Украину 5 тыс. противотанковых гранатометов АТ4, 5 тыс. бронежилетов, 5 тыс. военных касок и готовое продовольствие для 135 тыс. солдат.

Глава МИД Швеции Анн Линде 2 февраля сообщила в Twitter-аккаунте, что финансовая помощь в размере 50 млн долларов, которую Стокгольм предоставил украинской армии, достигла своего назначения.