Британська розвідка вказала на наступну мету РФ у разі захоплення Сєвєродонецька

Про це повідомляє Міноборони Британії у twitter.

«Політична мета Росії окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Щоб досягти цього, РФ потрібно буде досягнути складних оперативних цілей за межами Сєвєродонецька, включаючи ключове місто Краматорськ і трасу М-04, яка сполучає Дніпро та Донецьк», — заявили у британській розвідці.

Там також констатували, що захоплення Лиману підтримує оперативні зусилля РФ, які зосереджені на оточенні Сєвєродонецька та створенні «котла» для українських сил в Луганській області.

«У цьому районі тривають сильні обстріли, а на околицях Сєвєродонецька точаться вуличні бої.

Частини російського південного угруповання очолюють найуспішнішу вісь у цьому секторі, за підтримки центрального угруповання сил, що атакує з півночі. Прогрес був повільним, але досягнення утримуються», — зазначили британці.

Водночас вони зауважили, що шляхи постачання, ймовірно, залишаються під контролем України. Розвідники наголошують, що Росія досягла більших локальних успіхів, ніж раніше в кампанії, сконцентрувавши сили і обстріли на відносно невеликій території. А це змушує Росію йти на ризик в інших місцях на окупованій території.