Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти РФ 

У понеділок, 30 травня, лідери держав-членів Європейського Союзу погодили шостий пакет санкцій проти Російської Федерації, який передбачає часткове обмеження на імпорт російської нафти.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.У шостий пакет санкцій входять, зокрема, відключення “Сбербанку” від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT і заборона на мовлення в ЄС ще трьох російських державних ЗМІ.

“Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС. Воно покриває понад два третіх імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни”, – написав глави Євроради.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення Європейської ради щодо нафтового ембарго.

“Воно по суті скоротить імпорт близько 90% нафти з Росії до ЄС до кінця року”, — зазначила вона на своїй сторінці у Twitter.