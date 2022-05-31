Європейські лідери підтвердили готовність розглянути заявку України на членство в ЄС у червні

Про це йдеться у висновках Європейської Ради стосовно України, оприлюднених після завершення першого дня роботи саміту.

«Європейська рада приймає до відома підготовку висновків Комісії із заявки на членство в ЄС України, а також Республіки Молдова та Грузії та повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні», — йдеться в документі.

Також лідери Європейського Союзу заявили про відданість «подальшому зміцненню здатності України захищати свою територіальну цілісність та суверенітет».

«У зв’язку з цим Європейська рада вітає ухвалення нещодавнього рішення Ради збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру», — наголошується у висновках.

Вони також привітали ухвалення рішення про призупинення ввізного мита на весь український експорт до Європейського Союзу на один рік.