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Захисники України за добу знищили дві сотні російських загарбників, усього – 30 350

За час повномасштабної війни Росії проти України країна-агресор втратила близько 30 350 військовослужбовців, 1349 танкіів, 3282 ББМ та 643 артилерійські системи.

ДжерелоГенеральний штаб Збройних сил УКраїни

Деталі: Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 30 травня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 30350 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1349 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12) од,
  • артилерійських систем – 643 (+12) од,
  • РСЗВ ‒205 (+2) од,
  • засоби ППО — 93 (+0) од,
  • літаків – 207 (+0) од,
  • гелікоптерів – 174 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 507 (+3),
  • крилаті ракети — 118 (+2),
  • кораблі /катери  — 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2258 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 48 (+0).
30 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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