ДБР отримали доступ до Стратегічного плану застосування ЗСУ Чехія готується передати Україні додаткове озброєння » Захисники України за добу знищили дві сотні російських загарбників, усього – 30 350 За час повномасштабної війни Росії проти України країна-агресор втратила близько 30 350 військовослужбовців, 1349 танкіів, 3282 ББМ та 643 артилерійські системи. Джерело: Генеральний штаб Збройних сил УКраїни Деталі: Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Запорізькому напрямку. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 30 травня орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 30350 (+200) осіб ліквідовано

танків ‒ 1349 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12) од,

артилерійських систем – 643 (+12) од,

РСЗВ ‒205 (+2) од,

засоби ППО — 93 (+0) од,

літаків – 207 (+0) од,

гелікоптерів – 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 507 (+3),

крилаті ракети — 118 (+2),

кораблі /катери — 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2258 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 48 (+0).