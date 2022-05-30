Война в Украине негативно отразилась на уязвимых слоях населения Африки

В этом году небольшая благотворительная организация начала строить клинику на севере Буркина-Фасо для оказания помощи тысячам женщин и детей, бежавших от исламистских боевиков, сеющих хаос на окраинах Сахары.

Однако после российского вторжения в Украину глобальные цепочки поставок нарушились, и стоимость строительных материалов, топлива и продовольствия в Западной Африке резко выросла. Основателю благотворительной организации пришлось принять непростое решение – прекратить строительство после закладки фундамента.

Подобные случаи не единичны в странах Африки к югу от Сахары, где проекты по оказанию помощи оказались под угрозой из-за войны в Украине, что потенциально может угрожать жизни миллионов людей.

Проблема усугубляется тем, что некоторые доноры перенаправили помощь, предназначавшуюся странам Африки, на поддержку шести миллионов беженцев из Украины.

Так, Дания заявила в марте о сокращении помощи Буркина-Фасо наполовину из-за финансирования размещения украинских беженцев. Швеция также заявила, что планирует выделить 1 миллиард долларов из средств, предназначенных для оказания помощи, для покрытия расходов на размещение украинских беженцев.

Схожая с Буркина-Фасо ситуация складывается в Судане. В охваченном конфликтом районе на юге страны педиатрическая клиника, которой управляет сенегальская благотворительная медицинская организация «Алима», столкнулась с дефицитом финансирования в размере 300 тысяч долларов из-за роста издержек, включая стоимость топлива для генератора клиники.

При таких показателях «Алиме» придется закрыть программу, сообщил директор организации по операциям Кадер Иссалей.

Проблема не ограничивается Африкой. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) ежемесячно обеспечивает питанием 13 миллионов человек в Йемене, где экономика разрушена в результате многолетней войны, но с января сократила пайки для 8 миллионов из них.

Возможно, ей придется пойти на дальнейшие сокращения, после того как организации удалось собрать лишь четверть из 2 миллиардов долларов, необходимых для Йемена.

«Мы забираем еду у бедных и кормим голодных», – заявил представитель ВПП в Йемене Ричард Раган.

Сокращение финансирования, предшествовавшее войне в Украине, вынудило ВПП сократить пайки в семи странах Западной и Центральной Африки.

«Дальнейшее сокращение финансирования приведет к ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью и питанием в местах, где [она] и так находится на чрезвычайном уровне», – констатировал представитель ВПП по Западной Африке Джаунседе Маджиангар.